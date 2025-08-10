На початку серпня у японському місті Токіо відбувся вечір боксу. боксерський вечір, який мав трагічні наслідки. Цей турнір став останнім у житті двох місцевих боксерів, а ще один перебуває у комі.

Після вечора боксу стало відомо про смерть 28-річного Шігетоші Котарі. Японський боксер майже тиждень перебував у комі після важкої черепно-мозкової травми, яку отримаю у бою проти Ямато Хати, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

Хто помер та перебуває у комі після вечора боксу у Токіо?

Котарі провів 12-раундовий поєдинок, який закінчився нічиєю. Після бою Шігетоші знепритомнів у роздягальні, після чого терміново був доставлений до лікарні. На жаль, вийти зі складного стану Котарі вже не зміг. Його серце зупинилось.

Згодом стало відомо про смерть вже іншого учасника цього вечора боксу. Мова йде про Хіромасу Уракаву, який також помер від ідентичної травми. 28-річного Уракаву нокаутували у 8-му раунді поєдинку проти Йоджі Сайто.

28-річного Уракаву госпіталізували після поразки нокаутом у восьмому раунді від Йоджі Сайто. Уракава та Котарі перенесли операції на мозку, які не допомогли. Обидва померли.

Третій боксер Ямато Хата, який відбоксував із Котарі, опинився після бою у лікарні. Хата перебуває у комі.