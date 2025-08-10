Після вечора боксу стало відомо про смерть 28-річного Шігетоші Котарі. Японський боксер майже тиждень перебував у комі після важкої черепно-мозкової травми, яку отримаю у бою проти Ямато Хати, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

Хто помер та перебуває у комі після вечора боксу у Токіо?

Котарі провів 12-раундовий поєдинок, який закінчився нічиєю. Після бою Шігетоші знепритомнів у роздягальні, після чого терміново був доставлений до лікарні. На жаль, вийти зі складного стану Котарі вже не зміг. Його серце зупинилось.

Rest in peace, Shigetoshi Kotari ️



The boxing world mourns the tragic passing of Japanese fighter Shigetoshi Kotari, who succumbed to injuries sustained during his August 2nd title fight.



A warrior in the ring. A fighter in spirit. Gone too soon.



Our thoughts and prayers are… pic.twitter.com/PjZtDyBIU2 — WBO (@WorldBoxingOrg) August 8, 2025

Згодом стало відомо про смерть вже іншого учасника цього вечора боксу. Мова йде про Хіромасу Уракаву, який також помер від ідентичної травми. 28-річного Уракаву нокаутували у 8-му раунді поєдинку проти Йоджі Сайто.

28-річного Уракаву госпіталізували після поразки нокаутом у восьмому раунді від Йоджі Сайто. Уракава та Котарі перенесли операції на мозку, які не допомогли. Обидва померли.

Третій боксер Ямато Хата, який відбоксував із Котарі, опинився після бою у лікарні. Хата перебуває у комі.