"Может победить одним ударом": Красюк объяснил, почему Усику не стоит драться с Уайлдером

Александр Красюк, бывший промоутер Александра Усика, считает, что украинский боксер не будет драться с Деонтеем Уайлдером в своем прощальном поединке. Функционер также предостерег Усика от встречи с Уайлдером и назвал американца опасным соперником.

В комментарии для Boxing King Media промоутер заявил, что Уайлдер – более опасный соперник, чем Рико Верховен, которого Усик с трудом победил в конце мая этого года.

Красюк прокомментировал бой Усик – Уайлдер

Красюк усомнился в мотивации Усика, а также убежден, что бой с Уайлдером не принесет большого гонорара.

Во-первых, я не думаю, что он будет драться с Уайлдером. Во-вторых, если он будет драться с Уайлдером, я думаю, что это будет опасный бой для Усика. Еще более опасный, чем против Рико. И я скажу вам, почему. Есть ли у Усика мотивация? Деньги? В этом бою нет денег,

– сказал генеральный директор K2 Promotions.

Бывший промоутер Усика также убежден, что бой "не спасет", если его будет организовывать компания Zuffa Boxing.

"Zuffa – это бизнесмены. Они не из мира бокса. Они занимаются бизнесом. Они занимаются корпоративным бизнесом. Поэтому они платят меньше, и тем больше зарабатывают. Это выгодно для их акционеров. Поэтому они относятся к этому не так, как мы привыкли. Заплатили бы они так, как Его Высокопревосходительство делал в прошлом? Я так не думаю. Поэтому на кону не будет значительных или чрезвычайных денег", – пояснил Красюк.

Он отметил, что Усик имеет что терять по сравнению с Уайлдером, лучшие времена которого в боксе давно позади.

У Уайлдера есть удар. Странный удар, который вылетает словно из кармана – его даже не видишь. Помнишь, в трех боях Тайсон Фьюри страдал от этих необычайно быстрых ударов,

– добавил промоутер.

Хотя Красюк и признает преимущество Усика, однако считает, что Уайлдер может выиграть бой всего лишь одним ударом.

"В бою с этим парнем ты можешь проиграть в одно мгновение. Зачем ты рискуешь ради этого? К чему ты стремишься? Как ты оправдаешь такой риск ради 3–5 миллионов долларов? Если для тебя эти деньги стоят того, чтобы пойти на такой риск, тогда ладно. Но его наследие никогда не будет прежним. Поэтому он должен дважды подумать", – резюмировал он.

Что известно о поединке Усик – Уайлдер

О бое между Усиком и Уайлдером впервые заговорили еще в конце 2025 года. Тогда команды спортсменов якобы вели серьезные переговоры, но так и не договорились о поединке.

В результате американец решил сразиться с Дереком Чисорой, которого победил в апреле, однако Усик встретился с Верховеном.

Летом представители боксеров вернулись к попытке организовать противостояние, а советник украинца, Сергей Лапин, назвал Уайлдера самым реалистичным соперником.

Сам Усик рассказал, что у него есть два варианта на следующий поединок. Впоследствии Лапин в комментарии 24 Канала не исключил, что Александр проведет реванш с Рико Верховеном.