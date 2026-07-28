Он подтвердил, что команда Усика вела переговоры с промоутерской компанией Zuffa Boxing, возглавляемой Дейном Уайтом, сообщает Boxing News. По его словам, поединок против Деонтея Уайлдера сейчас самый реалистичный вариант для украинского спортсмена.

Усик и Уайлдер могут провести бой за титул Zuffa Boxing

Лапин также заявил, что 39-летний боксер мог бы даже сразиться за первый пояс в сверхтяжелом весе, который вводит Zuffa Boxing. Впрочем, он подчеркнул, что договоренности пока не достигнуто.

Поединок Усик против Уайлдера – это, безусловно, один из самых громких и реалистичных вариантов на данный момент, и мы уже вели переговоры с компанией Zuffa. Но договоренности пока нет, а окончательная структура соглашения и финансовые условия еще должны быть обоснованы,

– заявил советник боксера.

По мнению Лапина, чемпионское сражение с участием Усика поможет в развитии Zuffa Boxing, которая только вышла на боксерский рынок.

"С точки зрения Zuffa, Александр, несомненно, сразу же придал бы легитимность их титулу в тяжелом весе и всему боксерскому проекту. С нашей стороны это должно быть нечто гораздо большее, чем просто помощь в создании нового пояса. Это должен быть подходящий соперник, подходящая платформа и подходящий финансовый пакет для последнего боя Александра", – сказал он.

Лапин добавил, что право первоочередного выбора по организации прощального поединка Усика будет предоставлено инвестору из Саудовской Аравии Турки Аль-Шейху, который, кстати, тесно связан с компанией Zuffa.

Напомним, в конце июня Усик сообщил о решении уволить чемпионские титулы по версиям WBC, WBA и IBF. Тем самым, боксер отказался проводить обязательные защиты поясов.

Накануне Александр сообщил, что проведет только одно сражение, после которого завершит профессиональную карьеру.

В команде боксера неоднократно заявляли, что он стремится попрощаться с боксом громким шоу в США.