Він підтвердив, що команда Усика вела переговори з промоутерською компанією Zuffa Boxing, яку очолює Дейна Вайт, повідомляє Boxing News. За його словами, поєдинок проти Деонтея Вайлдера наразі найреалістичніший варіант для українського спортсмена.

Усик і Вайлдер можуть провести бій за титул Zuffa Boxing

Лапін також заявив, що 39-річний боксер міг би навіть поборотися за перший пояс у надважкій вазі, який запроваджує Zuffa Boxing. Утім він наголосив, що домовленості поки не досягнуто.

Поєдинок Усик проти Вайлдера – це, безперечно, один із найгучніших і найреалістичніших варіантів на цей момент, і ми вже вели переговори з компанією Zuffa. Але домовленості поки що немає, а остаточна структура угоди та фінансові умови ще мають бути обґрунтованими,

– заявив радник боксера.

На думку Лапіна, чемпіонський бій за участю Усика допоможе у розвитку Zuffa Boxing, яка тільки вийшла на боксерський ринок.

"З точки зору Zuffa, Олександр, безперечно, одразу ж надав би легітимності їхньому титулу у важкій вазі та всьому боксерському проєкту. З нашої сторони це має бути щось набагато більше, ніж просто допомога у створенні нового поясу. Це має бути правильний суперник, правильна платформа та правильний фінансовий пакет для останнього бою Олександра", – сказав він.

Лапін додав, що право першочергового вибору щодо організації прощального поєдинку Усика буде надано інвестору із Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейху, який, до речі, тісно пов'язаний із компанією Zuffa.

Нагадаємо, наприкінці червня Усик повідомив про рішення звільнити чемпіонські титули за версіями WBC, WBA та IBF. Тим самим боксер відмовився проводити обов'язкові захисти поясів.

Напередодні Олександр повідомив, що проведе тільки один бій, після якого завершить професійну кар'єру.

У команді боксера неодноразово заявляли, що він прагне попрощатися з боксом гучним шоу у США.