Раніше у команді ветерана не виключали, що останніх боїв може бути кілька. Сам Усик у коментарі BBC Sport поставив крапку в питанні.

Усик проведе тільки один бій

39-річний боєць дав зрозуміти, що насправді йдеться лише про один останній бій.

"Ні-ні-ні! Останній – це тільки один. Не три останніх. Не п'ять останніх. Тільки один. Після нього я скажу: "Дякую вам усім. Ціную все це", – заявив Усик.

Усик розповів про останній бій: дивіться відео

Що відомо про останній бій Усика

Нагадаємо, нещодавно українець побував у США на фіналі чемпіонату світу з футболу Іспанія – Аргентина. Там Усик повідомив, що в наступному поєдинку битиметься проти Вайлдера або Тайсона Ф'юрі, якого двічі переміг у 2024 році.

Водночас видання The Ring підтвердило, що команди Усика та Вайлдера ведуть переговори про бій у США. У команді Олександра неодноразово заявляли, що спортсмен прагне завершити кар'єру гучним шоу у Сполучених Штатах.

З великою ймовірністю останній бій Усик проведе в промоушені Zuffa Boxing і розіграє з Вайлдером вакантний пояс ліги. На думку промоутера Едді Гірна, Zuffa Boxing за допомогою українця може спробувати легітимізувати свій чемпіонський пояс.

Додамо, попередній поєдинок Олександра відбувся 24 травня. У Гізі Усик технічним нокаутом переміг кікбоксера з Нідерландів Ріко Верховена.