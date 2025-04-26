Экс-чемпион мира сделал шокирующее заявление о боксере, который не заслужил боя с Усиком

Команды Александра Усика и Даниэля Дюбуа продолжают переговоры о возможном реванше. Бывший чемпион мира Крис Алгиери высказался относительно вероятной второй битвы и проехался по "Динамиту".

Крис Алгиери назвал боксера, который заслужил встретиться с Александром Усиком больше Даниэля Дюбуа. Речь идет о временном чемпионе мира по версии WBO Джозефе Паркере. Именно с ним WBO обязала украинца провести защиту пояса, сообщает 24 Канал со ссылкой на Inside Boxing Live.

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Алгиери проехался по Дюбуа

По словам бывшего чемпиона, британец вообще не заслужил реванш с непобедимым Усиком. Алгиери вспомнил сорванное противостояние Паркер – Дюбуа из-за болезни Даниэля.

В первую очередь Джозеф Паркер заслужил на поединок с Усиком. Он – бывший чемпион и не имел шанса вернуться. После такого великолепного забега, как Паркер не может получить титульного шанса? Дюбуа? Он вообще не заслужил боя с Усиком. Даниэль должен был определить с Паркером, кто будет соперником для Александра, но он тогда выпал из боя, да, из-за болезни, всякое бывает. Однако думаю большинству выгодно сделать реванш Дюбуа с Усиком,

– сказал Алгиери.

Напомним, что Дюбуа в бою против Паркера заменил в последний момент Мартин Баколе. Конголезский боксер приехал в Эр-Рияде вообще без подготовки, поэтому не продержался и двух полных раундов. Джозеф легко нокаутировал соперника и защитил свой пояс временного чемпиона.

Если бы Паркер и Дюбуа тогда подрались в феврале текущего года, то бы определили следующего соперника Усика. Но судьба решила иначе.

Отметим, что инсайдер The Ring Майк Коппинджер уже дважды называл дату реванша Усик – Дюбуа. Сначала по его словам, бой должен был состояться 12 июля 2025 года, а впоследствии сообщил уже новую дату реванша – 19 июля этого года. Место поединка неизменно – лондонский стадион "Уэмбли". Хотя в команде Александра снова резко отреагировали на подобную информацию инсайдера.