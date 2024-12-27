"Почему бы не нокаутировать его": экс-чемпион мира назвал звезду футбола, с которой хотел бы подраться

Все больше непрофессиональных боксеров решаются выходить в ринг. Среди таких примеров блогеры Джейк и Логан Пол.

Бывший чемпион мира Рикки Хаттон предположил, кто из футболистов мог бы попробовать свои силы на боксерском ринге. Экс-чемпион планеты признался, с кем бы хотел побоксировать на одном ринге, пишет 24 Канал со ссылкой на Goal.com.

Стоит узнать "Задушит их менее чем за минуту": боец ММА назвал бойца, который может свергнуть Усика и Фьюри

Кого из игроков назвал Хаттон

Хаттон хотел бы увидеть среди своих соперников нынешнего лидера саудовского Аль-Насра Криштиану Роналду. Благодаря своему трудолюбию и дисциплине португалец в свои 39 лет находится в идеальной форме. Звездный футболист мог бы легко дать фору любому молодому звездному игроку. Хотя уже 5 февраля 2025-го года Роналду будет праздновать свое 40-летие.

Я бы, пожалуй, назвал Криштиану Роналду. Я никогда не встречался с Криштиану. Я считаю, что он хороший парень, но давайте говорить откровенно. Он играл за Манчестер Юнайтед. Он действительно хорош собой. Почему бы не нокаутировать его? Лучший игрок мира, он играл за Манчестер Юнайтед, он красивый парень. В отличие от меня,

– сказал Хаттон.

Отметим. Роналду является поклонником бокса. Криштиану посещал оба поединка Александра Усика против Тайсона Фьюри, которые состоялись в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Звездный португалец поддерживал непобедимого украинца в компании британского боксера Энтони Джошуа, который тоже болел за Усика.

Напомним, что с января 2023-го года Роналду выступает в Саудовской Аравии. В футболке Аль-Насра Криштиану уже провел 83 матча, в которых наколотил аж 74 гола и отдал 18 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2025-го года. Похоже, что после окончания соглашения португалец не поставит точку на своей профессиональной карьере.