Непобедимый "Охотник" назвал, сколько заработает за бой против Канело

Теренс Кроуфорд 12 сентября 2025 года проведет бой против Сауля Альвареса. Боксеры сойдутся в ринге в Лас-Вегасе (США).

На кону встречи будет стоять звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе. Непобедимый американский "Охотник" раскрыл сумму, которую заработает за бой против Сауля Альвареса, информирует 24 Канал со ссылкой на Ringside24.

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Гонорар Кроуфорда за предстоящий бой

Теренс Кроуфорд назвал какую-то мизерную сумму. Американец признался, что боксерское наследие для него важнее, чем деньги.

Я заработаю 10 миллионов долларов. Вы думаете, это ложь? Откуда вам знать, что я вру? Для меня этот бой важен с точки зрения наследия, он перевешивает деньги. Я стану абсолютным чемпионом в трех весовых категориях. Скоро,

– заявил Кроуфорд.

Отметим, что известный боксер Вирджил Ортис сообщил, что этот поединок против Канело станет последним для Кроуфорда. Хотя сам Теренс ни не опроверг, ни не подтвердил информацию. Кроуфорд еще не принял решение.

Сейчас за спиной 37-летнего непобедимого представителя США 41 победный поединок (31 – нокаутом). Последний раз Кроуфорд выходил в ринг в начале августа прошлого года, когда одолел Исраила Мадримова из Узбекистана.

В то же время Сауль Альварес провел в профессионалах 67 боев, в которых оформил 63 победы (39 – нокаутом) при 2-х поражениях и стольких же ничьих. Недавно (4 мая 2025 года) 34-летний мексиканский звездный боксер победил Уильяма Скалла.