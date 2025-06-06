На кону зустрічі стоятиме звання абсолютного чемпіона у другій середній вазі. Непереможний американський "Мисливець" розкрив суму, яку заробить за бій проти Сауля Альвареса, інформує 24 Канал із посиланням на Ringside24.

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Гонорар Кроуфорда за майбутній бій

Теренс Кроуфорд назвав якусь мізерну суму. Американець зізнався, що боксерська спадщина для нього важливіша, аніж гроші.

Я зароблю 10 мільйонів доларів. Ви думаєте, це брехня? Звідки вам знати, що я брешу? Для мене цей бій важливий з погляду спадщини, він переважує гроші. Стану абсолютним чемпіоном у трьох вагових категоріях. Скоро,

– заявив Кроуфорд.

Відзначимо, що відомий боксер Вірджил Ортіс повідомив, що цей двобій проти Канело стане останнім для Кроуфорда. Хоча сам Теренс ні не спростував, ні не підтвердив інформацію. Кроуфорд ще не прийняв рішення.

Наразі за спиною 37-річного непереможного представника США 41 переможний поєдинок (31 – нокаутом). Востаннє Кроуфорд виходив у ринг на початку серпня минулого року, коли здолав Ісраїла Мадрімова із Узбекистану.

Водночас Сауль Альварес провів у професіоналах 67 боїв, у яких оформив 63 перемоги (39 – нокаутом) при 2-х поразках та стількох же нічиїх. Нещодавно (4 травня 2025 року) 34-річний мексиканський зірковий боксер переміг Вільяма Скалла.