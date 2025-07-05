Непобедимый украинский боксер сделал прогноз на бой за "абсолют" Кроуфорд – Канело

Уже 13 сентября 2025 года Сауль Альварес проведет бой против Теренса Кроуфорда в Лас-Вегасе. На кону мегафайта будет стоять звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, которым сейчас владеет Канело.

Украинский боксер Александр Грицив рассказал, кого будет поддерживать в предстоящем бою. Непобедимый боец сделал свой прогноз на противостояние Теренса Кроуфорда против Сауля Альвареса в интервью 24 Каналу.

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Кроуфорд – Канело: прогноз Грицива

Украинец откровенно рассказал, что в этом поединке будет на стороне Кроуфорда, который ему ближе по духу. Грыцив сделал упор на том, что Кроуфорд ради этого боя сменит весовую категорию.

Не люблю делать прогнозы, особенно, когда шансы боксеров равны. Кроуфорду будет сложно, потому что он переходит в высший вес. Физиологическое преимущество будет у Альвареса. В то же время Теренс не показал своего лучшего бокса в своем последнем бою против Мадримова. Кроуфорд допускал ошибки, которых раньше не делал, пропускал много лишних ударов. У Сауля большой багаж опыта, но и Теренс боксировал с серьезными соперниками. Будет очень интересный бой,

– сказал Александр.

Для Канело этот поединок станет 68-м на профи-ринге. В предыдущих встречах мексиканец оформил 63 победы (39 – нокаутом) при 2-х поражениях и стольких же мировых. Последний раз выходил в ринг 3 мая текущего года, когда победил Уильяма Скалла , вернув себе звание "абсолюта". Канело еще не успел подраться с Кроуфордом, как уже назвали список потенциальных соперников, с которыми он может выйти в ринг после боя с Теренсом.

Зато за спиной Теренса Кроуфорда 41-н победный бой (31 – нокаутом). 3 августа 2024-го года в последний раз боксировал в официальном поединке. Тогда "Охотник" победил узбека Исраила Мадримова.