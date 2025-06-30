Макс Келлерман назвал одного боксера, который должен возглавлять мировые рейтинги. По его мнению, наследие и роль Теренса Кроуфорда недооценивают в боксе, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Кто лучше Усика

Эксперт вспомнил переход непобедимого "Охотника" в другой вес и его последнюю победу над узбеком Исраилом Мадримовым.

Почему люди ставят Иноуэ и Усика выше Кроуфорда? The Ring тоже самое. Я думаю, что это не правильно. Кроуфорд недавно поднялся в новый дивизион и побил боксера, которого считали лучшим в этом весе, а перед этим уничтожил Эррола Спенса,

– заявил Келлерман.

Напомним, что уже 13 сентября 2025 года Кроуфорд выйдет в ринг против звездного мексиканца Сауля Канело Альвареса. Бой состоится в Лас-Вегасе (США), а на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, которым сейчас владеет Канело.

Накануне предстоящего боя Кроуфорд одержал 41-ю победу подряд (31 – нокаутом). Боксеры уже провели несколько дуэлей взглядов. Во время последней Канело толкнул Теренса.

Зато Александр Усик готовится к июльскому реваншу против Даниэля Дюбуа. На кону их поединка также будет стоять звание "абсолюта", но в хевивейте. Болельщики увидят их противостояние 19 июля текущего года на лондонском "Уэмбли".