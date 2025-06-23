"Будете плакать": непобедимый "Охотник" запугивает болельщиков Канело

Уже 13 сентября 2025 года Теренс Кроуфорд проведет бой против Сауля Альвареса. За несколько месяцев до поединка американский боксер обратился к фанам Канело.

Непобедимый "Охотник" обратился к поклонникам Сауля Альвареса, которые его встречают свистом. Теренс Кроуфорд заявил, что сделает все, чтобы на их лицах были в слезах после боя, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Что Кроуфорд сказал фанам Альвареса

Американский боксер пытается запугать сторонников звездного мексиканца.

Все, кто освистывает меня на трибунах – вы будете плакать, когда вернетесь домой,

– сказал Кроуфорд.

Отметим, что бой Альварес – Кроуфорд состоится на "Allegiant Stadium" в Лас-Вегасе. Это будет домашний поединок для Теренса. Боксеры будут бороться за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, которым владеет Канело.

Интересно! Этот предстоящий поединок будет уникальным. На кону будет стоять самый дорогой пояс журнала The Ring в его истории.

13 сентября Альварес может нанести дебютное поражение в карьере Кроуфорда. За спиной Теренса 41 победный бой (31 – нокаутом). Зато мексиканец может потерпеть свое третье поражение в профессионалах. Сейчас он одержал 63 победы (39 – нокаутом), потерпел 2 поражения и расписал 2 ничьи.