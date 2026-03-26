Усик включил россиянина в свой рейтинг, но первым неожиданно оказался конь

Александр Усик провел на профессиональном ринге 24 поединка и имеет опыт противостояний с лучшими бойцами мира. Учитывая свой опыт объединенный чемпион мира составил рейтинг соперников с самым сильным ударом.

Во время общения с DailyMailSport 39-летний боец включил в топ-5 российского боксера Мурата Гассиева, которого избил 21 июля 2018 года в Москве. Усик разместил осетина на пятой строчке.

Четвертое место в символическом рейтинге украинца получил латвиец Майрис Бриедис, которого Усик победил в январе 2018 года. Этот бой был одним из самых тяжелых в карьере непобедимого чемпиона мира.

Это самые тяжелые 12 раундов, которые я когда-либо проводил. Мы сделаем выводы из этого и будем готовиться к финалу,

– цитирует Усика после боя ТСН.

На третьем и втором месте разместились два британских боксера – Тайсон Фьюри и Дерек Чисора соответственно. В свое время украинец называл "Цыганского короля" самым тяжелым соперником в карьере, тогда как команда чемпиона отдавала эти лавры Чисоре.

В конце концов, на первом месте в списке Усика оказался конь. Боксер в комментарии The Sun рассказывал, что в 12 лет его по голове ударила лошадь.

"В детстве меня ударила одна лошадь – бам! Ноль боев, ноль побед, один нокаут. Я открыл глаза, спрашиваю: "Я жив?" – , "Да, Алекс. О, Боже, ты жив!" Владелец лошади поднял меня, я пошел домой. Но была маленькая проблема: из моей головы текла кровь", – сказал спортсмен.

