Усик включил россиянина в свой рейтинг, но первым неожиданно оказался конь
- Александр Усик включил Мурата Гассиева в свой рейтинг бойцов с самым сильным ударом на пятом месте.
- Первую позицию в рейтинге Усика неожиданно занял конь, который ударил его в детстве.
Александр Усик провел на профессиональном ринге 24 поединка и имеет опыт противостояний с лучшими бойцами мира. Учитывая свой опыт объединенный чемпион мира составил рейтинг соперников с самым сильным ударом.
Во время общения с DailyMailSport 39-летний боец включил в топ-5 российского боксера Мурата Гассиева, которого избил 21 июля 2018 года в Москве. Усик разместил осетина на пятой строчке.
Смотрите также Так не смог даже Кличко: чемпион из Кировоградщины брутально избил поляка
Какой боксер имеет самый сильный удар?
Четвертое место в символическом рейтинге украинца получил латвиец Майрис Бриедис, которого Усик победил в январе 2018 года. Этот бой был одним из самых тяжелых в карьере непобедимого чемпиона мира.
Это самые тяжелые 12 раундов, которые я когда-либо проводил. Мы сделаем выводы из этого и будем готовиться к финалу,
– цитирует Усика после боя ТСН.
На третьем и втором месте разместились два британских боксера – Тайсон Фьюри и Дерек Чисора соответственно. В свое время украинец называл "Цыганского короля" самым тяжелым соперником в карьере, тогда как команда чемпиона отдавала эти лавры Чисоре.
В конце концов, на первом месте в списке Усика оказался конь. Боксер в комментарии The Sun рассказывал, что в 12 лет его по голове ударила лошадь.
"В детстве меня ударила одна лошадь – бам! Ноль боев, ноль побед, один нокаут. Я открыл глаза, спрашиваю: "Я жив?" – , "Да, Алекс. О, Боже, ты жив!" Владелец лошади поднял меня, я пошел домой. Но была маленькая проблема: из моей головы текла кровь", – сказал спортсмен.
Когда следующий бой Усика?
Украинский спортсмен вернется на ринг 23 мая и встретится в Гизе (Египет) с кикбоксером Рико Верховеном. На кону боя, который состоится по правилам бокса, будет титул чемпиона мира WBC, который принадлежит Усику.
Для чемпиона мира из Украины это будет 25-й бой на профи-ринге и до сих пор он не знает горечи поражений. Предыдущее противостояние Усика состоялось в июле 2025 года, когда он нокаутировал Даниэля Дюбуа.
В то же время 36-летний Верховен проведет только второй бой по правилам бокса и первый с 2014 года, когда он одолел венгра Яноша Финферу.
Усик уже объявил, что после поединка с кикбоксером стремится провести бой против победителя противостояния Фабио Уордли – Даниэль Дюбуа за титул WBO, а также встретиться с Тайсоном Фьюри или Агитом Кабаелом.