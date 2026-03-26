Усик включив росіянина у свій рейтинг, але першим несподівано виявився кінь
- Олександр Усик включив Мурата Гассієва у свій рейтинг бійців з найсильнішим ударом на п'ятому місці.
- Першу позицію у рейтингу Усика несподівано зайняв кінь, який вдарив його у дитинстві.
Олександр Усик провів на професійному рингу 24 поєдинки та має досвід протистоянь з найкращими бійцями світу. З огляду на свій досвід об'єднаний чемпіон світу склав рейтинг суперників з найсильнішим ударом.
Під час спілкування з DailyMailSport 39-річний боєць включив у топ-5 російського боксера Мурата Гассієва, якого побив 21 липня 2018 року в Москві. Усик розмістив осетина на п'ятій сходинці.
Який боксер має найсильніший удар?
Четвер місце у символічному рейтингу українця отримав латвієць Майріс Брієдіс, якого Усик переміг у січня 2018 року. Цей бій був одним з найважчих у кар'єрі непереможного чемпіона світу.
Це найважчі 12 раундів, які я коли-небудь проводив. Ми зробимо висновки з цього і будемо готуватися до фіналу,
– цитує Усика після бою ТСН.
На третьому та другому місці розмістилися два британські боксери – Тайсон Ф'юрі та Дерек Чісора відповідно. Свого часу українець називав "Циганського короля" найважчим суперником у кар'єрі, тоді як команда чемпіона віддавала ці лаври Чісорі.
Урешті-решт, на першому місці в списку Усика опинився кінь. Боксер у коментарі The Sun розповідав, що у 12 років його по голові вдарив кінь.
"У дитинстві мене вдарив один кінь – бам! Нуль боїв, нуль перемог, один нокаут. Я відкрив очі, питаю: "Я живий?" – "Так, Алексе. О, Боже, ти живий!" Власник коня підняв мене, я пішов додому. Але була маленька проблема: з моєї голови текла кров", – сказав спортсмен.
Коли наступний бій Усика?
Український спортсмен повернеться на ринг 23 травня і зустрінеться у Гізі (Єгипет) з кікбоксером Ріко Верховеном. На кону бою, який відбудеться за правилами боксу, буде титул чемпіона світу WBC, який належить Усику.
Для чемпіона світу з України це буде 25-й бій на профі-рингу й досі він не знає гіркоти поразок. Попереднє протистояння Усика відбулося у липні 2025 року, коли він нокаутував Даніеля Дюбуа.
Водночас 36-річний Верховен проведе тільки другий бій за правилами боксу та перший з 2014 року, коли він здолав угорця Яноша Фінферу.
Усик вже оголосив, що після поєдинку з кікбоксером прагне провести бій проти переможця протистояння Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа за титул WBO, а також зустрітися з Тайсоном Ф'юрі або Агітом Кабаєлом.