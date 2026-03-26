Під час спілкування з DailyMailSport 39-річний боєць включив у топ-5 російського боксера Мурата Гассієва, якого побив 21 липня 2018 року в Москві. Усик розмістив осетина на п'ятій сходинці.

Дивіться також Так не зміг навіть Кличко: чемпіон з Кіровоградщини брутально побив поляка

Який боксер має найсильніший удар?

Четвер місце у символічному рейтингу українця отримав латвієць Майріс Брієдіс, якого Усик переміг у січня 2018 року. Цей бій був одним з найважчих у кар'єрі непереможного чемпіона світу.

Це найважчі 12 раундів, які я коли-небудь проводив. Ми зробимо висновки з цього і будемо готуватися до фіналу,

– цитує Усика після бою ТСН.

На третьому та другому місці розмістилися два британські боксери – Тайсон Ф'юрі та Дерек Чісора відповідно. Свого часу українець називав "Циганського короля" найважчим суперником у кар'єрі, тоді як команда чемпіона віддавала ці лаври Чісорі.

Усик назвав боксерів з найсильнішим ударом: дивіться відео

Урешті-решт, на першому місці в списку Усика опинився кінь. Боксер у коментарі The Sun розповідав, що у 12 років його по голові вдарив кінь.

"У дитинстві мене вдарив один кінь – бам! Нуль боїв, нуль перемог, один нокаут. Я відкрив очі, питаю: "Я живий?" – "Так, Алексе. О, Боже, ти живий!" Власник коня підняв мене, я пішов додому. Але була маленька проблема: з моєї голови текла кров", – сказав спортсмен.

Коли наступний бій Усика?