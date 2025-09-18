Теренс Кроуфорд недавно стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе, одолев Сауля Альвареса. Через некоторое время после поединка авторитетное издание The Ring обновило рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории.

Теренс Кроуфорд сместил Александра Усика с первого место, которое украинец занимал с мая 2024 года. Эдди Хирн назвал на самом деле лучшего боксера P4P.

Кого Хирн выбрал лучшим боксером?

Эдди Хирн считает, что Александр Усик должен оставаться первым номером, если учитывать конкретные победы Теренса Кроуфорда. Однако если посмотреть на общие достижения американский боксер заслуженно занимает свое место.

Хирн также вспомнил достижения Усика в профессиональном ринге. Промоутер отметил, что Александр побеждал многих именитых соперников в тяжелом весе, а затем перешел в хевивейт и уничтожил Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

На бумаге то, что сделал Кроуфорд, очень впечатляет. Но для меня лидером все же является Усик. Победа Кроуфорда над Канело не должна обязательно делать Теренса номером один в рейтинге pound-for-pound. Но он перешел на две категории выше, чтобы это сделать. Поэтому это очень близкая гонка,

– сказал Хирн.

Напомним, что Александр Усик в последний раз дрался против Даниэля Дюбуа 19 июля 2025 года. Украинский боксер победил британца и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе.

Какие достижения у Кроуфорда?