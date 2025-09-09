Джозеф Паркер и Фабио Уордли оценили непобедимость Александра Усика. Будущие оппоненты прокомментировали, существует ли боксер, который способен победить украинского абсолютного чемпиона.

Ведущий спросил у боксеров, кто из бойцов может побить Александра Усика. На что Джозеф Паркер заверил, что ему по силам победить украинского чемпиона, передает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Кто может победить Усика?

Также обязательный претендент на пояс WBO добавил, что полностью сконцентрирован на следующем бою против Уордли.

Да, это я. Дайте мне шанс. Но послушайте, я даже не волнуюсь об этом. Я сосредоточен на поединке с Уордли,

– ответил Паркер.

В то же время Фабио Уордли добавил, что не существует боксеров, которых никто бы не мог победить. Ведь у всех есть две руки, две ноги и все истекаем кровью. Уордли сравнил Усика с большой головоломкой, но, по его мнению, Александра можно победить.

Справка. Паркер и Уордли проведут бой 25 октября 2025 года на культовой "О2 Арена" в Лондоне. Боксеры подерутся за право на бой против Усика.

Паркер не будет драться с Усиком?