Чемпион мира в 8 весовых категориях: кто самый титулованный боксер в мире

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо считается самым титулованным боксером в мире. Он завоевывал титул чемпиона мира в 8 весовых категориях.

В этом материале 24 Канал вспомнит историю великого боксера. В частности, главные его победы на ринге.

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Что известно о Мэнни Пакьяо?

Филиппинец Мэнни Пакьяо провел за свою карьеру 72 боя. В них он одержал 62 победы, потерпел 8 поражений и 2 раза завершил бои вничью. В его активе есть 12 титулов чемпиона мира во всех 8 боксерских дивизионах. Из них первый он получил в 1998 году, когда ему было всего 19 лет.

Свой последний титул он взял в 40 лет. Поэтому он стал самым возрастным чемпионом мира в полусреднем весе в истории бокса. Пакьяо является автором самой длинной серии побед в титульных боях в разных весовых категориях. Его бой против Флойда Мейвезера до сих пор остается самым кассовым в истории бокса.

Чем Пакьяо занимается сейчас?

Параллельно с выступлениями на боксерском ринге Пакьяо начал активно заниматься политикой в родных Филиппинах. В частности, в 2010 году он был избран в Палату представителей Филиппин. А с 2016 до 2022 года был сенатором Филиппин.

В 2025 году Пакьяо вернулся на ринг после почти 5-летнего перерыва. Он провел бой против чемпиона WBC в полусреднем весе Марио Барриоса. Поединок завершился вничью, поэтому 46-летний филиппинец не смог отобрать пояс у оппонента.

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