Дважды дрался с Усиком и нокаутировал Джошуа: кто такой Даниэль Дюбуа

Даниэль Дюбуа – британский боксер в супертяжелом весе, чемпион мира по версии WBO, который стал известен благодаря мощному удару и агрессивному стилю ведения боя. За свою профессиональную карьеру он встречался с ведущими представителями супертяжелого веса, в частности с Александром Усиком и Энтони Джошуа.

В субботу, 17 октября, Дюбуа должен провести реванш против своего соотечественника Фабио Уордли. Поединок запланирован на лондонской арене The O2, а на кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBO, сообщает 24 Канал.

Что известно о Дюбуа

В первом поединке, состоявшемся в мае, Дюбуа одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде, переломив ход боя после двух нокдаунов.

Первый бой Дюбуа и Уордли: смотрите видео

Он родился 6 сентября 1997 года в Лондоне. Боксер выступает в супертяжелой весовой категории и носит прозвище "Динамит" (Dynamite), которое отражает его ударную силу.

На профессиональном ринге британец провел 26 поединков, одержал 23 победы, 22 из которых нокаутом, и потерпел три поражения.

Даниэль также происходит из спортивной семьи: его младшая сестра Кэролайн Дюбуа – профессиональная боксерша, выступающая на высоком уровне.

Самые громкие победы Дюбуа

Одним из самых ярких моментов в карьере британца стал поединок против Джошуа в сентябре 2024 года. На стадионе "Уэмбли" Дюбуа нокаутировал титулованного соотечественника в пятом раунде и успешно защитил пояс IBF. По итогам года этот нокаут получил награду "Нокаут года" по версии журнала The Ring.

Ранее британец также владел титулами IBF в 2024 – 2025 годах и WBA Regular в 2022 – 2023 годах.

Нокаут года-2024 по версии The Ring: смотрите видео

Дюбуа против Усика: два поражения от украинца

В карьере британского боксера особое место занимают противостояния с украинцем Усиком.

В августе 2023 года Дюбуа встретился с Усиком в поединке за чемпионские титулы, но уступил техническим нокаутом в девятом раунде. Бой также запомнился спорным эпизодом с ударом британца ниже пояса, который вызвал немало дискуссий.

В июле 2025 года боксеры провели реванш, в котором на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Усик снова победил, на этот раз нокаутом в пятом раунде.

Бой Усик – Дюбуа / Фото Getty Images

Где смотреть реванш Дюбуа – Уордли

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