В Украине эксклюзивную прямую трансляцию поединка покажет стриминговая платформа DAZN. Боксеры будут сражаться за чемпионский пояс WBO в супертяжелом весе, сообщает 24 Канал.

Где смотреть реванш Дюбуа – Вордли в Украине

Трансляция будет доступна на DAZN по системе Pay-Per-View (PPV). Для просмотра необходимо иметь активную подписку на платформу и отдельно приобрести доступ к поединку. Ориентировочная стоимость трансляции составляет 913 гривен.

При этом пользователи с пакетом DAZN Ultimate смогут посмотреть бой без дополнительной оплаты.

Просмотр будет доступен через официальный сайт или приложение DAZN на смартфонах, планшетах и Smart TV. Украинские медиасервисы, в частности MEGOGO, а также телеканалы это событие транслировать не будут.

Основная программа боксерского вечера начнется в 21:00 по киевскому времени, а выход боксеров на ринг ожидается не раньше 00:30 в ночь на воскресенье, 18 октября.

Что известно о первом бою Дюбуа – Уордли

Первый поединок между британскими боксерами состоялся 9 мая в Манчестере. Тогда Дюбуа победил техническим нокаутом в 11-м раунде и отобрал у Уордли титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.

Бой запомнился драматичным началом: Уордли отправил Дюбуа в нокдаун уже на 12-й секунде первого раунда. В третьем раунде Даниэль снова оказался на настиле ринга после точного удара соперника. Несмотря на это, Дюбуа сумел переломить ход поединка и одержать досрочную победу.

Для Уордли это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Статистика боксеров перед реваншем

Дюбуа подходит к поединку с рекордом в 23 победы и 3 поражения, причем 22 победы он одержал нокаутом. На счету Уордли – 20 побед, 1 поражение и 1 ничья. 19 своих побед он одержал нокаутом.