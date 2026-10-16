В Україні ексклюзивну пряму трансляцію поєдинку покаже стримінгова платформа DAZN. Боксери боротимуться за чемпіонський пояс WBO у надважкій вазі, повідомляє 24 Канал.

Де дивитися реванш Дюбуа – Вордлі в Україні

Трансляція буде доступна на DAZN за системою Pay-Per-View (PPV). Для перегляду необхідно мати активну підписку на платформу та окремо придбати доступ до поєдинку. Орієнтовна вартість трансляції становить 913 гривень.

Водночас користувачі з пакетом DAZN Ultimate зможуть подивитися бій без додаткової оплати.

Перегляд буде доступний через офіційний сайт або застосунок DAZN на смартфонах, планшетах і Smart TV. Українські медіасервіси, зокрема MEGOGO, а також телеканали цю подію не транслюватимуть.

Основний кард вечора боксу розпочнеться о 21:00 за київським часом, а вихід боксерів у ринг очікується не раніше 00:30 у ніч проти неділі, 18 жовтня.

Що відомо про перший бій Дюбуа – Вордлі

Перший поєдинок між британськими боксерами відбувся 9 травня в Манчестері. Тоді Дюбуа переміг технічним нокаутом в 11-му раунді та відібрав у Вордлі титул чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі.

Бій запам'ятався драматичним початком: Вордлі відправив Дюбуа в нокдаун уже на 12-й секунді першого раунду. У третьому раунді Даніель знову опинився на настилі рингу після точного удару суперника. Попри це, Дюбуа зумів переломити перебіг поєдинку та здобути дострокову перемогу.

Для Вордлі ця поразка стала першою в професійній кар'єрі.

Статистика боксерів перед реваншем

Дюбуа підходить до поєдинку з рекордом у 23 перемоги та 3 поразки, причому 22 перемоги він здобув нокаутом. На рахунку Вордлі – 20 перемог, 1 поразка та 1 нічия. 19 своїх перемог він здобув нокаутом.