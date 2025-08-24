Британский боксер высказался относительно боя с украинским чемпионом. Более того, Трой Джонс пригрозил Даниэлю Лапину, сообщает 24 канал со ссылкой на авторитетное издание The Ring.

Что Трой пригрозил Лапину?

Трой Джонс уверен в победе над Даниэлем Лапиным. Британский боксер считает, что сможет легко одолеть непобежденного украинского чемпиона из команды Александра Усика.

Британец громко заявил, что стили делают бои. Трой Джонс заявил, что каждый раз становится лучше, поэтому он победит Даниэля Лапина в очном противостоянии.

Такой тип боксера, как Лапин, отходящий назад - я его просто проглочу. Именно это я и сделаю. Я не собираюсь выходить и пытаться перебоксировать этого парня, потому что Льюис сделал это только тогда, когда понял, что Лапин слаб и не имеет силы,

– сказал Джонс.

Напомним, что Даниэль Лапин в последнем бою победил раздельным решением судей Льюиса Эдмонсона в андеркарде Усик – Дюбуа. За свою карьеру украинец провел 12 боев и не потерпел ни одного поражения.

К слову. Даниэль Лапин сразится против Троя Джонса – 1 ноября 2025 года. Украинский боксер встретится с британцем в Манчестере.

Ранее сообщалось о том, что в команде Усика назвали следующего соперника для украинского боксера.