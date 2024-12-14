Легендарный Льюис дал подсказку Фьюри, раскрыв самое уязвимое место Усика

Ровно неделя осталась до реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Легендарный Леннокс Льюис поделился своими ожиданиями перед второй встречей титанов хевивейта.

59-летний боксер выделил сильные и слабые стороны Александра Усика. Леннокс Льюис отметил подвижность украинского чемпиона, которая мешает соперникам много попадать по корпусу и голове Александра, сообщает 24 Канал со ссылкой на BoxNation.

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Льюис нашел слабое место Усика

Это помогает Усик сближаться, быстро наносить удар и отходить на безопасное расстояние. Зато Тайсон имеет преимущество в габаритах. Также бывший абсолютный чемпион мира отметил высокое IQ обоих боксеров.

Несмотря на это все Леннокс Льюис увидел и самый уязвимый момент Усика, который может использовать Тайсон в реванше. Речь идет об апперкоте, который Фьюри неоднократно выбрасывал в первом бою против Александра.

Тайсон действительно несколько раз поймал его апперкотом. Поэтому если бы меня спросили, как бы я действовал в ринге против Усика, то я бы ответил, что выбрасывал бы хорошие апперкоты, потому что он уязвим к ним. Именно так я проводил бы этот бой. Любой может быть уязвимым к ударам по корпусу. Но если все это говорят, то боец обычно работает над защитой корпуса. Он хочет, чтобы все думали: "Мой корпус крепкий, и если они будут целиться в корпус, то в тот же миг получат ответ",

– сказал легендарный боксер.

Следует отметить, что Леннокс Льюис был гостем тренировочного лагеря Александра Усика.

Реванш между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится уже 21 декабря 2024 года. Место неизменно – "Kingdom Arena" в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Поклонники бокса, которые живут в Украине, смогут посмотреть поединок в ночь на 22-е декабря благодаря медиасервису MEGOGO.