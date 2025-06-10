Легенда бокса дал совет "Бронзовому бомбардировщику" относительно его будущей карьеры

Бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис высказал свое мнение относительно будущей карьеры Деонтея Уайлдера. Британский экс-супертяж обратился к "Бронзовому бомбардировщику" с просьбой и советом.

Легенда бокса посоветовал Деонтею Уайлдеру закончить профессиональную карьеру. Леннокс Льюис отметил, что существует и жизнь за пределами профи-ринга, пишет 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

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Совет Уайлдеру

Деонтей Уайлдер? Ему пора выйти из игры и завершить карьеру. На самом деле есть жизнь вне ринга, он должен это понять,

– сказал Льюис.

Вряд ли "Бронзовый бомбардировщик" прислушается к совету Льюиса. Ведь 39-летний бывший чемпион мира по версии WBC Уайлдер строит грандиозные планы. Ранее Деонтей называл целую гору желаемых соперников, среди которых Джарелл Миллер.

Также американский боксер планирует провести аж три поединка в текущем 2025-м году. Уже 27 июня Уайлдер вернется в ринг боем против Тиррела Герндона. Их встреча состоится в Вичите, Канзас.

Последний раз "Бронзовый бомбардировщик" выходил в ринг 1 июня прошлого года, когда был нокаутирован китайским супертяжеловесом Чжаном Чжилеем в 5-м раунде в саудовском Эр-Рияде.

За спиной Уайлдера уже 48 боев в профессионалах, в которых он одержал 43 победы (42 – нокаутом) при 4-х поражениях и одной мировой (первая встреча с Тайсоном Фьюри).