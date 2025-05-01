Судья пожалел Усика, – Льюис шокировал своим высказыванием об ударе ниже пояса от Дюбуа

Бывший чемпион мира Леннокс Льюис высказал свое мнение относительно скандального момента в первом бою Усик – Дюбуа. Тогда в 5-м раунде Даниэль попал ниже пояса Александру.

Судья предоставил время Александру Усику, который оказался на канвасе, восстановиться от удара. Зато Даниэль Дюбуа и его команда обвинили украинского боксера в симуляции. По их мнению, удар был нанесен по всем правилам бокса.

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Неожиданная позиция Льюиса

Эта тема снова оказалась в центре внимания после официального объявления реванша Усик – Дюбуа. Этот вопрос удара ниже пояса не обсуждает разве что ребенок. Леннокс Льюис также поделился своим мнением, пишет 24 Канал со ссылкой на Frank Warren's Queensberry Promotions.

Легендарный экс-боксер заявил, что в первом бою Дюбуа нашел слабое место Усика, на которое британцу нужно давить в реванше.

"Очевидно, что он увидел слабое место в первом бою. Поэтому я считаю, что если там есть слабость, надо на нее давить, не давать ему никаких поблажек. Этот бой – все. И я знаю, что Даниэль – очень целеустремленный и сосредоточенный боец. Он будет готов к этому поединку и выйдет туда только с одним желанием - победить. Он действительно этого хочет, потому что это его мечта", – сказал Леннокс.

Льюис добавил, что судья просто пожалел украинского чемпиона в этом моменте в 5-м раунде.

Зрение у меня уже не лучшее, но я бы сказал, что тогда судья пожалел Александра Усика – отпустил его после того удара,

– отметил Льюис.

Напомним, что этот удар изрядно разозлил Усика, который в 9-м раунде закрыл встречу против Дюбуа техническим нокаутом.

Результат первого боя и удар ниже пояса добавляет интереса реванша Усик – Дюбуа, который состоится 19 июля 2025 года на лондонском "Уэмбли".