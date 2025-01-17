"Стать абсолютным чемпионом": Льюис назвал единственного боксера, который может побить Усика

В 2025 году запланировано немалое количество интересных мегафайтов. Среди них потенциальный бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Леннокс Льюис поделился мыслями относительно возможного поединка Усик – Дюбуа. Британец оценил шанс "Динамита" победить украинского чемпиона, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxNation.

Читайте также "Возраст всех догонит": легенда бокса объяснил, почему Усик должен завершить карьеру

Дюбуа имеет шанс

Леннокс Льюис прокомментировал потенциальный поединок между Даниэлем Дюбуа и Александром Усиком. Британский супертяж считает, что "Динамит" может победить украинского чемпиона.

Льюис также отметил качества и сильные стороны Дюбуа. Леннокс подчеркнул, что главная цель Даниэля стать абсолютным чемпионом мира.

Сейчас Дюбуа это может сделать (победить Усика – 24 канал). Сейчас он достаточно позитивный парень, и следующая цель заключается в том, что он может стать абсолютным чемпионом мира,

– сказал Льюис.

Отметим, что для того, чтобы бой между Усиком и Дюбуа состоялся, Даниэль должен победить новозеландца Джозефа Паркера. Бой запланирован на 22 февраля 2025 года.

К слову. Даниэль Дюбуа отправил в нокаут в 5-м раунде Энтони Джошуа в сентябре 2024 года. Британский боксер защитил пояс чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе.

Напомним, что Александр Усик ранее встречался с Даниэлем Дюбуа в 2023 году. Тогда украинский чемпион победил британского супертяжеловеса техническим нокаутом в 9-м раунде боя во Вроцлаве.