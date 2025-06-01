Легенда бокса признался, как бы прошел его гипотетический бой против Усика

Легендарный Леннокс Льюис представил, как бы проходил его гипотетический поединок против Александра Усика. Бывший боксер уверен, чтобы доминировал в ринге.

Леннокс Льюис сделал смелый прогноз на воображаемый поединок против Александра Усика. Легендарный бывший боксер уверен, что постоянные наступательные действия бы заставили украинца упасть, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing Social.

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Льюис представил свой бой против Усика

Льюис заверил, что Усик бы сполна почувствовал всю его силу и мощь.

Я бы пошел вперед на Александра Усика, показал бы ему, кто я есть. Я бы оказывал постоянное давление на него, заставлял бы его двигаться. Всегда нужно идти вперед, а не назад. Усик бы отступал, у него бы не было другого выбора,

– сказал Льюис.

Напомним, что в мае прошлого года Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте с 1999-го года как раз после Леннокса Льюиса. Тогда Александр сознательно лишился пояса IBF, потеряв при этом высокое звание "абсолюта".

Справка. За спиной Леннокса Льюиса 44 боя, в которых торжествовал 41 раз (32 – нокаутом), потерпев 2-х поражений. Также один поединок закончился ничьей (против Эвандера Холифилда). В 2003-м году провел свой прощальный поединок, в котором одолел Виталия Кличко.

Уже 19 июля текущего 2025-го года украинский боксер может вернуть себе этот статус, если победит в реванше Даниэля Дюбуа. Это будет 24-й бой для непобедимого украинца на профи-ринге. Сейчас Усик еще не проигрывал в профессионалах.