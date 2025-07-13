Бывший тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоевский высказал свое мнение относительно реванша Усик – Дюбуа. Наставник заговорил о нокауте от украинца 19 июля, информирует 24 Канал со ссылкой на Lucky Punch.

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В каком раунде Усик отправит Дюбуа в нокаут?

Лоивский рассказал о дисциплинированности Усика и его молодой команде, которая всячески помогает Александру становиться лучшим. Также тренер добавил о максимальной самоотдаче украинского чемпиона в тренировочном лагере перед боями.

Леонид Лоивский вспомнил тренировочный процесс Даниэля Дюбуа в клубе Майка Тайсона, где он готовился к бою против Джозефа Паркера, который так и не состоялся. Коуч заявил, что "Динамит" был в очень хорошей форме и сильно вырос, если сравнивать с предыдущими поединками.

К слову. Дюбуа снялся с боя против Паркера из-за внезапной болезни. Даниэля заменил в последний момент Мартин Баколе, который уже во втором раунде был нокаутирован новозеландцем.

Украинский наставник спрогнозировал, в каком раунде Усик может отправить Дюбуа в нокаут,

Александр – это уникальный боксер, который подстраивается под любого соперника. Ключевая его работа – это обманывать и закручивать соперника. Он постоянно способен держать своих оппонентов в напряжении и не дает им думать. Усик работает хорошо и на ближней и на дальней дистанции, ну и конечно, имеет очень хорошую физическую подготовку. Думаю, что в 7-8 раунде он утомит Дюбуа и будет нокаут,

– сказал Лоивский.

Ранее экс-тренер украинской сборной по боксу приравнял Усика с легендарным Мухаммедом Али.

Напомним, что первый бой между Усиком и Дюбуа закончился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде. По ходу 5-го раунда Даниэль отправил Александра на канвас после удара ниже пояса.