Брат Джейка Пола вызвал на бой многократного обладателя "Золотого мяча"

Американский боец Логан Пол нашел себе нового соперника. Брат блогера Джейка Пола вызвал на бой легендарного футболиста и многократного обладателя "Золотого мяча".

Логан решил выяснить отношения с Лионелем Месси. Ранее между бойцом и известным аргентинским игроком Интер Майами завязался конфликт, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Конфликт Пола и Месси

Логана Пола и Лионеля Месси связывает конфликт и даже судебные иски. Все из-за сходства брендов известных спортсменов. В прошлом году аргентинец представил свой бренд энергетических напитков Mas+.

В сети сразу сравнили марку напитков Месси с брендом Логана Пола под названием PRIME. Пользователи считают, что дизайн бутылок Лионеля точно такой, как у бойца.

В итоге руководители Mas+ подали иск в суд Нью-Йорка на PRIME после немалого количества жалоб. В компании не считают это нарушением интеллектуальной собственности. Впоследствии представители Логана подали обратный иск.

Пока продолжаются судебные разбирательства Логан Пол выступил с заявлением. Американский боец назвал условие при котором прекратит вражду. Брат Джейка Пола откажется от претензий только после боя с Лионелем Месси.