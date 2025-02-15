Логан вирішив з'ясувати стосунки з Ліонелем Мессі. Раніше між бійцем та відомим аргентинським гравцем Інтер Маямі зав'язався конфлікт, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Конфлікт Пола та Мессі

Логана Пола та Ліонеля Мессі пов'язує конфлікт та навіть судові позови. Все через схожість брендів відомих спортсменів. Минулого року аргентинець представив свій бренд енергетичних напоїв Mas+.

У мережі одразу порівняли марку напоїв Мессі з брендом Логана Пола під назвою PRIME. Користувачі вважають, що дизайн пляшок Ліонеля точно такий, як у бійця.

У підсумку керівники Mas+ подали позов до суду Нью-Йорка на PRIME після чималої кількості скарг. У компанії не вважають це порушення інтелектуальної власності. Згодом представники Логана подали зворотній позов.

Поки тривають судові розгляди Логан Пол виступив із заявою. Американський боєць назвав умову за якої припинить ворожнечу. Брат Джейка Пола відмовиться від претензій лише після бою з Ліонелем Мессі.