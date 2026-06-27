Ломаченко может выступать в другой весовой категории: что на это указывает

Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас заявил, что осенью украинский боксер может вернуться на ринг. Впрочем, весьма вероятно, что ему придется сменить весовую категорию.

Такое мнение в интервью ФБУ высказал украинский боксер Тарас Шелестюк. Он объяснил, почему считает, что Ломаченко придется сменить весовую категорию.

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Почему Ломаченко может сменить весовую категорию?

Шелестюк рассказал, что, судя по фотографиям Василия Ломаченко во время его пребывания на так называемой спортивной пенсии, он, по-видимому, начал весить примерно 70 килограммов. С годами тяжелее сбрасывать вес, это сказывается на организме.

Впрочем, если он чувствует, что может выдерживать тяжелые нагрузки, то он может стать чемпионом мира,

– отметил Шелестюк.

Он добавил, что главное — чтобы тело Василия справилось. Главное, чтобы оно говорило: "Ты можешь". Тогда Василий Ломаченко без проблем вернёт себе титул чемпиона мира.

Как Ломаченко завершил карьеру и откуда появилась информация о его возвращении на ринг?

Василий Ломаченко объявил о том, что повесит перчатки на гвоздь летом 2025 года. Главная причина такого решения украинца — постоянные проблемы со спиной, вызванные травмами. Свой последний бой Ломаченко провел еще весной 2024 года.

Тогда соперником украинца был Камбосос, которого Ломаченко победил. Недавно менеджер боксера Эгис Климас объявил сенсационную новость, мол, его подопечный Василий Ломаченко готовится к возвращению. И это возвращение может состояться уже осенью.