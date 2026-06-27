Таку думку в інтерв'ю ФБУ висловив український боксер Тарас Шелестюк. Він пояснив, чому вважає, що Ломаченку доведеться змінити вагову категорію.

Цікаво Усе згідно з законом: як Ломаченко звільнився з армії

Чому Ломаченко може змінити вагову категорію?

Шелестюк розповів, що судячи з фотографій Василя Ломаченка під час його перебування на так званій спортивній пенсії, він, мабуть, почав важити приблизно кілограмів 70. З роками важче скидати вагу, це впливає на організм.

Утім, якщо він відчуває, що може витримувати важкі навантаження, то він може стати чемпіоном світу,

– зазначив Шелестюк.

Він додав, що головне, аби тіло Василя впоралось. Головне, аби воно говорило "ти можеш". Тоді Василь Ломаченко без проблем поверне собі титул чемпіона світу.

Як Ломаченко завершив кар'єру та звідки з'явилась інформація про його повернення на ринг?

Василь Ломаченко оголосив про те, що вішає рукавички на цвях улітку 2025 року. Головна причина такого рішення українця – постійні проблеми зі спиною, викликані травмами. Свій останній бій Ломаченко провів ще аж весною 2024 року.

Тоді суперником українця був Камбосос, якого Ломаченко переміг. Нещодавно менеджер боксер Егіс Клімас оголосив сенсаційну новину, мовляв, його підопічний Василь Ломаченко готується до повернення. І це повернення може відбутись уже восени.