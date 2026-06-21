Про це в інтерв'ю на твічі Максима Діденка розповіла віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова. Зокрема, вона повідомила, які обставини дозволили Ломаченку звільнитись із армії.

До теми У Ломаченка є чітка позиція щодо війни, – Шатернікова

Як Ломаченко звільнився з армії?

Шатернікова розповіла, що Ломаченко був добровольцем і на початку війни підписав контракт із ЗСУ. Коли в нього народилась третя дитина, то він, згідно з законодавством, звільнився з лав ЗСУ. До того ж він був повноцінним солдатом однієї з військових частин.

Увесь той час мені було дуже важко оформлювати йому виїзди на поєдинки. Коли ти військовий, дозволи на виїзди оформлюються не тільки на рівні Мінмолодьспорту, а й на рівні Міністерства оборони. Було важко проходити всі ці паперові етапи,

– зазначила віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України.

Вона продовжила, що Міністерство оборони мало відправити погодження у військову частину, однак і між ними було ще багато етапів. Була ціла купа різних моментів.

Які проблеми з виїздом Ломаченка за кордон виникали?

За словами віцепрезидентки Національної ліги професійного боксу України, іноді їй доводилось просто шукати того, хто може посприяти. Іноді лист щодо Ломаченка губився десь у шухляді, бо його хтось забував учасно підписати.

"Ніхто в Міністерстві оборони не міг знайти лист, і я здіймала галас, шукала знайомих людей, діловодів, які працюють, аби вони знайшли той лист. Було складно все це оформлювати", – зауважила Шатернікова.

Вона додала, що оскільки Ломаченко служив в армії, то погодити його виїзд за кордон було найскладніше з-поміж усіх українських боксерів.