Віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова на Twitch-каналі Didenko_boxing поділилася своїми думками про колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях. Вона пояснила, чому він одночасно викликає симпатію міжнародної аудиторії та критику з боку українських уболівальників.

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Що Шатернікова сказала про Ломаченко?

За словами Шатернікової, навіть ті, хто ставиться до Ломаченка критично, продовжують стежити за його боями.

Навіть та публіка, яка хейтить Василя Ломаченка, все одно вмикає всі свої гаджети, коли він боксує,

– зазначила вона.

Вона підкреслила, що сприйняття спортсмена часто розділяють на дві частини: його як видатного боксера та як публічну особу з власною громадянською позицією.

Шатернікова також відзначила закритість Ломаченка у спілкуванні з медіа, наголосивши, що така поведінка була характерною для нього завжди.

Вона розповіла про особисту розмову з боксером під час конвенції WBO в Колумбії, де обговорювалися теми війни в Україні. За її словами, Ломаченко має чітке розуміння того, хто є агресором, і поділяє проукраїнську позицію.

Водночас, як зазначила Шатернікова, спортсмен критично ставиться до публічних заяв.

Він запитує у мене: "Добре, я вийду в ефір, скажу: "Путін – …", а що зміниться?",

– сказала вона.

Також вона наголосила, що родина Ломаченка залишається в Україні, попри можливість жити за кордоном, і що сам боксер продовжує дистанціюватися від публічних дискусій.

На її думку, хейт у бік спортсмена його не надто зачіпає, хоча може ще більше закривати його від спілкування з медіа та публікою.

Чому Ломаченко скандальний боксер?

Він здобув скандальну репутацію через свої релігійні та політичні переконання, зокрема активну підтримку УПЦ МП та поширення проросійських тез. Спортсмен уникає прямого засудження повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Замість визнання Росії країною-агресором, він публікує неоднозначні заклики до спільної молитви.