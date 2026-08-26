"Его достижения недооценивают": звезда бокса сделал сенсационное заявление об украинце

Чемпион мира в четырех весовых категориях Шакур Стивенсон ответил на вопрос, кого он считает недооцененным боксером в истории. Выбор Шакура пал на экс-чемпиона в трех весовых категориях, украинца Василия Ломаченко.

Американец считает, что Ломаченко не получил должного признания потому, что большую часть карьеры выступал против больших соперников, тогда как его оптимальной весовой категорией был полулегкий вес. Его слова приводит подкаст Ball in the Family Podcast with Lonzo & Gelo Bal.

Стивенсон высказался о Ломаченко

"Наверное, самым недооцененным боксером всех времен я бы назвал Ломаченко. Я считаю, что Ломаченко недооценен, потому что он выступал не в своей весовой категории. Он дрался в весовой категории 61,2 килограмма, хотя на самом деле был скорее бойцом категории до 57,2 килограмма", – сказал Стивенсон.

По мнению Шакура, достижения двукратного олимпийского чемпиона приуменьшают, ведь он проиграл в боях против больших соперников.

Стивенсон подчеркнул, что Ломаченко должен был сражаться с такими бойцами, как Наоя Иноуэ, а не с Теофимо Лопесом и Девином Хэйни, которым он уступил.

Ломаченко возвращается: что известно

В мае стало известно, что Ломаченко решил возобновить профессиональную карьеру. Спортсмен проводит цикл подготовки к следующему бою в Пуэрто-Рико – территории, которая находится под управлением США, но формально считается отдельной страной.

Соперником украинца уже в ноябре может стать непобедимый филиппинец Чарли Суарес. Президент WBO Густаво Оливери подтвердил, что получал различные сообщения о том, что Василий встретится в поединке с Суаресом.

Последний раз Ломаченко дрался в 2024 году, когда победил Джорджа Камбососа.