Соперником украинца должен стать непобедимый филиппинец Чарли Суарес. Об этом сообщил автор и ведущий ютуб-канала "Тайк Майсон" Макс Диденко.

Что известно о бое Ломаченко после возвращения

По его информации, стороны предварительно договорились о проведении боя в ноябре, однако точная дата и место поединка пока не объявлены.

Мои источники из США, осведомленные о ситуации вокруг возвращения Василия Ломаченко, сообщают, что его следующим соперником станет Чарли Суарес. Предварительно все согласовано на ноябрь,

– написал Диденко.

Суарес занимает первое место в рейтинге WBO во втором полулегком весе до 59 килограммов. 27-летний филиппинец не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге, одержав 19 побед, 11 из которых нокаутом.

Для Ломаченко этот поединок станет первым после длительной паузы. Последний раз украинец выходил на ринг 12 мая 2024 года, когда досрочно победил австралийца Джорджа Камбососа и завоевал титул чемпиона мира IBF в легком весе.

После этого Ломаченко приостановил карьеру, но в 2026 году принял решение вернуться в профессиональный бокс. Бой с Суаресом станет для 38-летнего украинца первым за более чем два года.

Если Ломаченко победит филиппинца, он может получить статус обязательного претендента на титул WBO во втором полулегком весе. В настоящее время чемпионскими поясами WBO и IBF в этой категории владеет мексиканец Эмануэль Наваррете.