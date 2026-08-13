Соперником украинца должен стать непобедимый филиппинец Чарли Суарес. Об этом сообщил автор и ведущий ютуб-канала "Тайк Майсон" Макс Диденко.
Что известно о бое Ломаченко после возвращения
По его информации, стороны предварительно договорились о проведении боя в ноябре, однако точная дата и место поединка пока не объявлены.
Мои источники из США, осведомленные о ситуации вокруг возвращения Василия Ломаченко, сообщают, что его следующим соперником станет Чарли Суарес. Предварительно все согласовано на ноябрь,
– написал Диденко.
Суарес занимает первое место в рейтинге WBO во втором полулегком весе до 59 килограммов. 27-летний филиппинец не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге, одержав 19 побед, 11 из которых нокаутом.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Для Ломаченко этот поединок станет первым после длительной паузы. Последний раз украинец выходил на ринг 12 мая 2024 года, когда досрочно победил австралийца Джорджа Камбососа и завоевал титул чемпиона мира IBF в легком весе.
После этого Ломаченко приостановил карьеру, но в 2026 году принял решение вернуться в профессиональный бокс. Бой с Суаресом станет для 38-летнего украинца первым за более чем два года.
Если Ломаченко победит филиппинца, он может получить статус обязательного претендента на титул WBO во втором полулегком весе. В настоящее время чемпионскими поясами WBO и IBF в этой категории владеет мексиканец Эмануэль Наваррете.