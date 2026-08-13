Суперником українця має стати непереможений філіппінець Чарлі Суарес. Про це повідомив автор і ведучий ютуб-каналу "Тайк Майсон" Макс Діденко.

Що відомо про бій Ломаченко після повернення

За його інформацією, сторони попередньо домовилися про проведення бою в листопаді, однак точна дата та місце поєдинку наразі не оголошені.

Мої джерела зі Штатів, обізнані з ситуацією довкола повернення Василя Ломаченка, повідомляють, що його наступним суперником стане Чарлі Суарес. Попередньо все погоджено на листопад,

– написав Діденко.

Суарес є першим номером рейтингу WBO у другій напівлегкій вазі до 59 кілограмів. 27-річний філіппінець не зазнав жодної поразки на професійному ринзі, здобувши 19 перемог, 11 з яких нокаутом.

Для Ломаченка цей поєдинок стане першим після тривалої паузи. Востаннє українець виходив у ринг 12 травня 2024 року, коли достроково переміг австралійця Джорджа Камбососа та завоював титул чемпіона світу IBF у легкій вазі.

Після цього Ломаченко призупинив кар'єру, але у 2026 році ухвалив рішення повернутися до професійного боксу. Бій із Суаресом стане для 38-річного українця першим за понад два роки.

Якщо Ломаченко переможе філіппінця, він може отримати статус обов'язкового претендента на титул WBO у другій напівлегкій вазі. Наразі чемпіонськими поясами WBO та IBF у цій категорії володіє мексиканець Емануель Наваррете.