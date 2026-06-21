Всё по закону: как Ломаченко уволился из армии

Василий Ломаченко больше не является военнослужащим ВСУ. Украинский боксер уволился из армии на законных основаниях.

Об этом в интервью на Twitch Максима Диденко рассказала вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова. В частности, она сообщила, какие обстоятельства позволили Ломаченко уволиться из армии.

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Как Ломаченко уволился из армии?

Шатерникова рассказала, что Ломаченко был добровольцем и в начале войны подписал контракт с ВСУ. Когда у него родился третий ребенок, он, согласно законодательству, уволился из ВСУ. К тому же он был полноценным солдатом одной из воинских частей.

Все это время мне было очень трудно оформлять ему выезды на поединки. Когда ты военный, разрешения на выезды оформляются не только на уровне Минмолодежи и спорта, но и на уровне Министерства обороны. Было трудно проходить все эти бюрократические этапы,

– отметила вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины.

Она добавила, что Министерство обороны должно было отправить согласование в воинскую часть, однако и между ними было еще много этапов. Было целое множество различных моментов.

Какие проблемы с выездом Ломаченко за границу возникали?

По словам вице-президента Национальной лиги профессионального бокса Украины, иногда ей приходилось просто искать того, кто мог бы помочь. Иногда письмо по поводу Ломаченко терялось где-то в ящике, потому что его кто-то забывал вовремя подписать.

"Никто в Министерстве обороны не мог найти письмо, и я поднимала шум, искала знакомых людей, делопроизводителей, которые работают, чтобы они нашли это письмо. Было сложно все это оформлять", — отметила Шатерникова.

Она добавила, что, поскольку Ломаченко служил в армии, согласовать его выезд за границу было сложнее всего среди всех украинских боксёров.