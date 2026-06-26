Об этом он рассказал в интервью изданию vRINGe. В частности, он объяснил, почему убежден в том, что Ломаченко вернет себе титул чемпиона мира.

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Каким должен быть первый бой Ломаченко после возвращения на ринг?

Деревянченко отметил, что Ломаченко — это феномен. Он очень классный украинский боксер. Он оставил титул чемпиона мира вакантным, но теперь есть все шансы, что он его снова завоюет. Деревянченко не скрывает своей радости от возможного возвращения Ломаченко на ринг.

Мне бы хотелось, чтобы он провел бой против Джервонта Дэвиса или против Шакура Стивенсона. Во втором полулегком весе таких звездных имен нет,

– отметил Деревянченко.

Он добавил, что сравниться с Ломаченко по звездной известности в этом дивизионе может разве что Эмануэль Наваррете. Ломаченко гораздо выгоднее будет победить какого-нибудь именитого соперника, чем завоевать титул абсолютного чемпиона, непонятно против кого.

Что известно о возвращении Ломаченко на ринг?

Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры в июне 2025 года. Причиной его решения стали проблемы со спиной. Последний раз на ринг украинец выходил в мае 2024 года. Тогда 38-летний спортсмен победил Джорджа Камбососа.

В мае 2026 года менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас объявил, что украинский спортсмен собирается вернуться на ринг. Это может произойти уже осенью.