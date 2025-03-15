Чемпион мира нацелился на титул Усика: британец забрал потенциального соперника у украинца

Двукратный чемпион мира Лоуренс Околи рассказал о новых чемпионских планах. Британский супертяжеловес хочет стать обладателем пояса WBC в хевивейте, которым сейчас владеет Александр Усик.

В октябре прошлого года Лоуренс Околи отказался от пояса WBC ради подъема в "королевский вес". После такой смены весового дивизиона британец нацелился на чемпионский титул по линии WBC, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Околи нашел себе соперника

До этого Околи владел титулами в крузервейте и бриджервейте. Следует отметить, что поясом WBC в хевивейте владеет Александр Усик. В прошлом году украинец отобрал титул у Тайсона Фьюри.

Лоуренс Околи знает, что сейчас его бой против Усика невозможен, ведь украинец хочет провести реванш с Даниэлем Дюбуа. Поэтому британец хочет разделить ринг с немцем Агитом Кабаелом, который является временным чемпионом мира по этой линии.

Я сейчас первый номер в рейтинге WBC, а Агит Кабаел – временный чемпион. Сейчас у Александра Усика есть свои дела против Даниэля Дюбуа. Мне и Кабаэлу нужно провести бой. Это будет еще один шаг от меня к титулу чемпиона мира,

– заявил Околи.

Отметим, что за спиной Околи 21 победа (16 – нокаутом) и одно поражение в 22-х поединках.

К слову. Агит Кабаел нокаутировал китайца Чжана Чжилея в шестом раунде вечера бокса в Эр-Рияде 22 февраля и завоевал титул временного чемпиона WBC. Эта победа стала для Чжилея 26-й во всех поединках (18 – нокаутом). Агит до сих пор не знает горького вкуса поражений.

Ранее стало известно, что Околи вынашивает благородную цель в боксе. Лоуренс хочет стать чемпионом мира, чтобы чтобы посвятить выигранный титул своему тяжелобольному тренеру.