У жовтні минулого року Лоуренс Околі відмовився від поясу WBC заради підйому у "королівську вагу". Після такої зміни вагового дивізіону британець націлився на чемпіонський титул по лінії WBC, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Околі знайшов собі суперника

До цього Околі володів титулами у крузервейті та бріджервейті. Слід відзначити, що поясом WBC у хевівейті володіє Олександр Усик. Минулого року українець відібрав титул у Тайсона Ф'юрі.

Лоуренс Околі знає, що наразі його бій проти Усика неможливий, адже українець хоче провести реванш із Даніелем Дюбуа. Тому британець хоче розділити ринг із німцем Агітом Кабаєлом, який є тимчасовим чемпіоном світу по цій лінії.

Я зараз перший номер у рейтингу WBC, а Агіт Кабаєл – тимчасовий чемпіон. Зараз в Олександра Усика є свої справи проти Даніеля Дюбуа. Мені і Кабаєлу потрібно провести бій. Це буде ще один крок від мене до титулу чемпіона світу,

– заявив Околі.

Відзначимо, що за спиною Околі 21 перемога (16 – нокаутом) та одна поразка у 22-х поєдинках.

До слова. Агіт Кабаєл нокаутував китайця Чжана Чжілея у шостому раунді вечора боксу в Ер-Ріяді 22 лютого та завоював титул тимчасового чемпіона WBC. Ця перемога стала для Чжілея 26-ю в усіх поєдинках (18 – нокаутом). Агіт досі не знає гіркого смаку поразок.

Раніше стало відомо, що Околі виношує благородну ціль у боксі. Лоуренс хоче стати чемпіоном світу, аби присвятити виграний титул своєму важкохворому тренеру.