Боксер, который подерется в андеркарде реванша Усика, сделал прогноз на бой Уайт – Итаума

Поединок между Диллианом Уайтом и Мозесом Итаумой официально подтвержден. Боксеры выйдут в ринг 16 августа 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Поединок Диллиана Уайта и Мозеса Итаумы возглавит вечер бокса в столице Саудовской Аравии. Бывший чемпион мира Лоуренс Околи высказал свое мнение относительно предстоящего противостояния, информирует 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Уайт – Итаума: прогноз Околи

32-летний британский боксер уверен, что бой закончится нокаутом. Околи прогнозирует быструю победу "Нового Майка Тайсона".

Мозес сейчас в отличной форме, на хорошем пути, поэтому если они подерутся, думаю, Мозес нокаутирует его очень быстро. Так что да, желаю ему удачи,

– сказал Околи.

Отметим, что Лоуренс Околи проведет свой следующий бой в андеркарде реванша Александра Усика против Даниэля Дюбуа 19 июля. Соперником британца станет южноафриканец Кевин Лерена.

Справка. Диллиан Уайт должен был вернуться в ринг 7 июня 2025 года. 37-летний ямайский боксер отказался от боя против украинца Владислава Сиренко.

Последний раз Уайт выходил в ринг в марте 2024-го, когда одолел Эбенезеру Теттеха. Диллиан оформил свою 30-ю победу в 33-хз боях (20 – нокаутом) при 3-х поражениях.

В то же время Итаума несмотря на молодой возраст (20 лет) уже провел в профессионалах 12 победных боев (10 – нокаутом). В предыдущем бою Итаума нокаутировал во втором раунде Майка Балогана, защитив пояс чемпиона мира по версии WBO Inter-Continental.