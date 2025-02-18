Пол соврал об ужасной болезни Тайсона: как в команде "Железного Майка" отреагировали на фейк

Блогер-боксер Джейк Пол рассказал публично о болезни Майка Тайсона, которая его подкосила накануне их очного боя в ноябре 2024-го года. Шоумен утверждал, что "Железный Майк" имел болезнь Паркинсона.

По словам Джейка Пола, Майк Тайсон употреблял психоделки из лягушки, которые помогли "Железному Майку" вылечить болезнь. Однако эти слова боксера-блогера оказались полной чушью, сообщает 24 Канал со ссылкой на TMZ.

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Опровержение слов Джейка Пола

В команде легенды бокса отреагировали на подобное заявление Пола-младшего. Представители "Железного Майка" назвали информацию Джейка ложью.

Майк Тайсон сейчас счастлив и абсолютно здоров. У него нет болезни Паркинсона или любой другой болезни,

– заявили в команде легенды.

Недавно Майк признался, что до сих пор на сто процентов не восстановился от поединка против Пола-младшего. В середине ноября прошлого года Тайсон проиграл Джейку по единогласному решению судей. Хотя в стартовых раундах 58-летний Тайсон выглядел очень неплохо в ринге.

К слову. После этого поражения за спиной легенды 59 боев, в которых он одержал 50 побед (44 – нокаутом), а также потерпел 7 поражений. Два поединка были отменены – против Орлина Нориса и Анджея Голоты.

Сейчас Майк наслаждается отдыхом в новом доме, который Тайсон приобрел за часть денег из гонорара за бой, и не спешит возвращаться на ринг. Теперь "Железного Майка" можно будет увидеть на ринге исключительно в выставочных шоу.