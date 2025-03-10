Легендарный Холифилд назвал единственного боксера, который смог бы свергнуть Кличко

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых дивизионах Эвандер Холифилд принял участие в боксерском опросе. Перед легендарным боксером встал вопрос вопрос, который касается братьев Кличко.

Эвандеру Холифилду позволили назвать боксеров, которые смогли бы одолеть Виталия и Владимира Кличко. Здесь выбор бывшего абсолютного чемпиона был безапелляционным, пишет 24 Канал со ссылкой на DontPlayFighting.

Интересно Одиозный МакГрегор назвал победителя боя Тайсон – Кличко

Выбрал одного обидчика для Кличко

Американец назвал одного боксера, которому по силам было бы победить обоих украинских легенд. Речь идет о Майке Тайсоне.

Интересно, что ранее подобный прогноз сделал звездный ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор. Одиозный спортсмен заверил, что "Железный Майк" победил бы Виталия Кличко.

А вот старейший чемпион мира Джордж Форман заявлял, что Майка Тайсона боялся даже сам Мухаммед Али.

Напомним, что в середине ноября прошлого года Тайсон вернулся в ринг. Майк проиграл блогеру-боксеру Джейку Полу и больше не выходил в профи-ринг. Сейчас "Железный Майк" наслаждается отдыхом в новом доме, который приобрел за часть гонорара от поединка. Майк признался, что в следующий раз выйдет в ринг только в рамках выставочных шоу, ведь долго восстанавливается от проведенного боя против Пола.