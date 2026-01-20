"Железный Майк" заявил, что нокаутирует боксера, который имеет абсолютный рекорд в мире

Майк Тайсон совсем скоро проведет следующий бой. Американский боксер дерзко высказался о следующем сопернике.

"Железный Майк" заявил, что победит нокаутом в следующем поединке. Об этом сообщает The Ring.

Против кого будет драться Майк Тайсон?

Легендарный боксер сразится против не менее именитого земляка Флойда Мейвезера. Это будет выставочный поединок.

Флойд захотел подраться со мной. Похоже, что он окажется в нокауте. Это затмит всю его былую славу. Этот бой выведет бокс на новый уровень. Почти до божьего статуса,

– сказал Тайсон.

Отметим, что недавно "Железный Майк" высказался о состоянии своего здоровья. Американский боксер рассказал о болезни, с которой он борется.

Что известно о заболевании Тайсона?

В комментарии talkSPORT Тайсон рассказал, что борется с тяжелой формой воспаления кожи ног.

"В ринге я никогда не использовал носки – это был мой стиль. И действительно неприятно боксировать без них, мне было даже больно. И потом я узнал, что у меня сложное воспаление кожи ступней. И оно у меня до сих пор остается и иногда сводит с ума. Я бы сказал, что именно это – мой самый тяжелый оппонент, который продолжает надирать мне задницу. Лечение не помогает",

– заявил Тайсон.

Что известно о Тайсоне и Мейвезере?