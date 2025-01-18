Не ставит точку на боксе: названо условие, которое вернет легендарного Майка Тайсона в ринг

Легендарный Майк Тайсон сможет снова вернуться на ринг. В СМИ назвали вероятные условия для нового поединка "Железного Майка".

Майк Тайсон рассматривает возможность свой новых поединков. Но здесь есть один важный нюанс. "Железный Майк" хочет драться только в рамках выставочных боев, которые не будут иметь никакого рейтингового значения, но принесут ему кругленькие суммы денег, пишет 24 Канал со ссылкой на Worldboxingnews.

Вот так Теперь имеет собственный водопад: на что Тайсон потратил гонорар за бой против Пола

Тайсон может вернуться в ринг

В издании назвали страны, которые лучше всего подойдут для организации таких выставочных поединков.

Выставочные бои – это отдельный тип мероприятий, который отличается от настоящих боксерских шоу, и реальный способ для таких культовых бойцов, как Тайсон, Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо, проявить себя на сильном рынке, например, в Японии или Объединенных Арабских Эмиратах,

– говорится в издании.

Напомним, что в середине ноября 2024-го года поклонники бокса увидели большое возвращение легенды на ринг. "Железный Майк" провел бой против боксера-блогера Джейка Пола. Если на старте поединка 58-летний Майк имел неплохой вид, то уже по ходу битвы начал сдавать, действуя вторым номером.

Тайсон таки проиграл Полу по единогласному решению судей, но выстоял все 8 установленных раундов. Сразу после поединка Тайсон заговорил о возможном бое против Логана Пола, старшего брата Джейка. Но это все так и осталось на уровне разговоров Майка.

Справка. За свою профессиональную карьеру Майк Тайсон провел 59 бои, в которых одержал 50 побед (44 – нокаутом). Также в его пассиве 6 поражений, одна ничья и два поединка, которые так и не состоялись.

Недавно стало известно, на что потратил свой гонорар за бой против Пола легенда бокса. Майк приобрел себе и своей семье роскошный дом.