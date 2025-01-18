Майк Тайсон розглядає можливість свій нових поєдинків. Але тут є один важливий нюанс. "Залізний Майк" хоче битись лише у рамках виставкових боїв, які не матимуть жодного рейтингового значення, але принесуть йому кругленькі суми грошей, пише 24 Канал із посиланням на Worldboxingnews.

Оце так Тепер має власний водоспад: на що Тайсон витратив гонорар за бій проти Пола

Тайсон може повернутись у ринг

У виданні назвали країни, які найкраще підійдуть для організації таких виставкових поєдинків.

Виставкові бої – це окремий тип заходів, який відрізняється від справжніх боксерських шоу, і реальний спосіб для таких культових бійців, як Тайсон, Флойд Мейвезер та Менні Пак'яо, проявити себе на сильному ринку, наприклад, в Японії чи Об'єднаних Арабських Еміратах,

– йдеться у виданні.

Нагадаємо, що у середині листопада 2024-го року прихильники боксу побачили велике повернення легенди у ринг. "Залізний Майк" провів бій проти боксера-блогера Джейка Пола. Якщо на старті поєдинку 58-річний Майк мав непоганий вигляд, то вже по ходу битви почав здавати, діючи другим номером.

Тайсон таки програв Полу за одноголосним рішенням суддів, але вистояв усі 8 встановлених раундів. Одразу після двобою Тайсон заговорив про можливий бій проти Логана Пола, старшого брата Джейка. Але це все так і залишилось на рівні балачок Майка.

Довідка. За свою професійну кар'єру Майк Тайсон провів 59 бої, у яких здобув 50 перемог (44 – нокаутом). Також у його пасиві 6 поразок, одна нічия та два поєдинки, які так і не відбулись.

Нещодавно стало відомо, на що витратив свій гонорар за бій проти Пола легенда боксу. Майк придбав собі та своїй родині розкішний будинок.