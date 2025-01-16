Боксери відбоксували усі встановлені раунди, а переможця двобою визначали судді. Усі троє суддів одноголосно віддали перемогу Джейку Полу. Попри поразку Майк Тайсон непогано розпочав поєдинок, але по ходу зустрічі діяв другим номером, тому програв значно молодшому супернику.

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Новий будинок "Залізного Майка"

За цей бій "Залізний Майк" заробив 20 мільйонів доларів, а Джейк Пол отримав вдвічі більшу суму – 40 мільйонів.

Лише тепер стало відомо, на що Тайсон витратив більшу частину заробленого за бій гонорару. Майк вирішив придбати собі нове житло, ціна якого склала 13 мільйонів доларів, пише 24 Канал із посиланням на The Real Deal.



Майк Тайсон придбав новий дім / Фото The Real Deal

Будинок площею 1142 квадратних метри розташований на березі озера у Делрей-Біч, штат Флорида. У новій домівці легенди боксу є аж шість спалень та цілих дев'ять ванних кімнат.

Окрім цього "Залізний Майк" придбав дім із розкішною прибудинковою територією. На території нового будинку Тайсона є басейн, спа, крита тераса та навіть власний ставок і водоспад.

Цікаво, що одразу після бою проти Джейка Пола Майк Тайсон заговорив про зустріч із його старшим братом Логаном. Однак навряд хтось із організаторів захоче влаштувати ще одне побиття легенди боксу, якому вже виповнилось 58 років. Наразі Майк насолоджується розкішним життям.