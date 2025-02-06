"Я бы боялся драться с ним": Майк Тайсон назвал самого любимого боксера

Майк Тайсон имеет большой опыт и немало достижений. "Железный Майк" учитывая свой статус поделился мнением относительно современных боксеров.

В частности, легенда бокса выделил Дэвида Бенавидеса. Тайсон одобрительно высказался о достаточно младшем за себя американском боксере, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Тайсон похвалил Бенавидеса

Майк Тайсон достаточно высоко оценил Дэвида Бенавидеса. "Железный Майк" рассказал, что непобежденный американец больше всего ему нравится среди всех боксеров.

Также легенда бокса заявил, что он не хотел встретиться с Бенавидесом в ринге. Тайсон рассказал, есть ли вообще шансы у кого-то из боксеров победить Дэвида.

Он мне нравится больше всех. Послушайте, я бы боялся драться с ним, если бы был в его дивизионе. Ни у кого нет ни одного шанса против него, и я говорю о фактах,

– сказал Тайсон.

Напомним, что недавно Дэвид Бенавидес провел поединок против кубинца Давида Морелля. Бой завершился победой американского боксера.

После того Бенавидес поделился мыслями относительно будущего. Дэвид хочет потеснить Александра Усика с вершины бокса и стать лучшим.